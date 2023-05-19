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Лавров назвал встречу с Байрамовым возможностью обсудить отношения России и Азербайджана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу в пятницу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым возможностью обсудить двусторонние отношения стран в преддверии контактов президентов, передает ТАСС.

«Рады нашей очередной встрече, сегодня мы, наконец, проводим намечавшуюся еще на конец прошлого года трехстороннюю встречу с нашим армянским коллегой, и хорошая возможность воспользоваться вашим пребыванием (пребыванием главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова — прим.) в Москве, чтобы посмотреть на состояние наших двусторонних дел, тем более в преддверии намечающихся контактов наших руководителей», — сказал он.

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