В Польше исключают заинтересованность в заморозке конфликта между Россией и Украиной

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Заморозка конфликта на Украине совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet.

«Такой риск — заморозки конфликта и разморозки его время от времени — существует. Это абсолютно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны ЕС», — сказал он.

Как считает Пшидач, заморозка конфликта сыграет только на руку России, которая после такой «стратегической паузы» может набраться сил для новых боевых действий.