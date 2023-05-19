Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

В Польше исключают заинтересованность в заморозке конфликта между Россией и Украиной

polsa

Заморозка конфликта на Украине совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet.

«Такой риск — заморозки конфликта и разморозки его время от времени — существует. Это абсолютно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны ЕС», — сказал он.

Как считает Пшидач, заморозка конфликта сыграет только на руку России, которая после такой «стратегической паузы» может набраться сил для новых боевых действий.

Теги:
Из этой рубрики
polsa
Мир

В Польше исключают заинтересованность в заморозке конфликта между Россией и Украиной

2023/05/19, 01:00
erevan sud
Мир

Родители погибших армянских солдат перекрыли ереванский проспект (обновлено)

2023/05/19, 00:06
kondratuk
Мир

Зампредседателя Верховной Рады поблагодарила Азербайджан за поддержку

2023/05/19, 00:00
2 5
Мир

Возобновилось движение по подорванной ранее в Крыму железной дороге (обновлено, фото)

2023/05/18, 23:36
bayden4
Мир

«Разрушает страну». В США задумались об импичменте Байдену

2023/05/18, 22:21
erdogan garibashvili
Мир

Гарибашвили пожелал Эрдогану успехов во втором туре выборов

2023/05/18, 19:40
poxoronielizavetivtoroy
Мир

Похороны Елизаветы II обошлись Великобритании в £161,7 млн

2023/05/18, 19:26
brayza
Мир

Брайза: Азербайджан имеет право требовать компенсацию у Армении

2023/05/18, 19:12
nato1
Мир

В НАТО подготовят план возможной войны с Россией

2023/05/18, 18:16