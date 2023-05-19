Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Армия

Украинские пилоты смогут освоить F-16 всего за четыре месяца

f 16 3

Инструкторы США смогут научить украинских пилотов летать на истребителях F-16 всего за четыре месяца. Оценки пилотов, прошедших обучение на летном тренажере, превзошли заявленные Пентагоном ожидания. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает издание Yahoo News, утверждающее, что получило внутреннюю оценку ВВС США.

Так, американские военные считают, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет гораздо меньше времени, чем неоднократно заявляли официальные лица Пентагона.

В документе, распространенном среди ряда союзников по НАТО, содержится подробная оценка, проведенная в конце февраля и начале марта на базе Национальной гвардии ВВС Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162-е крыло ВВС США.

Согласно оценке, два украинских летчика, один из которых был квалифицирован на МиГ-29, а другой — на Су-27, не прошли «никакой формальной подготовки» на F-16, кроме короткого ознакомления. Затем их проверили на летном тренажере, проведя девять симуляционных испытаний общей продолжительностью 11,5 часов.

Оба украинских пилота были оценены четырьмя опытными инструкторами ВВС США, каждый из которых налетал тысячи часов на самолетах F-16.

Оценка, написанная подполковником Джаредом П.Вайтом из 162-го полка, делает вывод, что украинские пилоты смогли выполнить ряд «относительно технических» маневров в смоделированных условиях, таких как посадка самолета после потери двигателя по сценарию, который называется «пламя» .

«После одной демонстрации… оба пилота смогли успешно посадить самолет по схеме имитации пламени (SFO). Это относительно технический навык, который должен постоянно отрабатываться на протяжении всей карьеры пилота F-16», — говорится в документе.

Оба пилота также смогли «выполнить имитацию атаки, основываясь на параметрах, переданных во время полета на тренажере».

Теги:
Из этой рубрики
f 16 3
Армия

Украинские пилоты смогут освоить F-16 всего за четыре месяца

2023/05/19, 00:45
stolten10
Армия

НАТО приветствует передачу Украине ракет большой дальности

2023/05/19, 00:30
patriot 1
Армия

Поврежденный ранее в Украине Patriot вновь в строю

2023/05/18, 22:46
oruj1 1
Армия

Пентагон обнаружил ошибку в стоимости военных грузов, отправленных Украине

2023/05/18, 21:37
uoles2
Армия

Уоллес подтвердил применение Киевом ракет Storm Shadow

2023/05/18, 21:23
ukr voen12
Армия

Украинцы нанесли 20 ударов по врагу

2023/05/18, 20:42
minobor1
Армия

Баку опроверг ложь Еревана о минометном обстреле

2023/05/18, 18:43
Screenshot 2 1
Армия

Первые модернизированные в Турции истребители F-16 переданы ВВС страны

2023/05/18, 17:10
nato3
Армия

В НАТО готовятся к открытому конфликту с Россией и разработали специальный план

2023/05/18, 14:59