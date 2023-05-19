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Восемь лет со дня страшного пожара в Бинагадинском районе

binagadi pojar

Сегодня, 19 мая, исполняется 8 лет со дня страшного пожара на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку.

При пожаре в 16-этажном жилом доме погибли 15 человек, пятеро из которых — дети. Самому младшему из них было 1,5 года.

Еще 64 человека получили различные степени ожогов и ранений, отравились ядовитым дымом. Большинство жертв пожара задохнулись от дыма. Огонь был потушен в течение 4 часов.

Возгорание дома произошло из-за преступной халатности руководства строительной компании ООО «Global Stone», производящей полиуретан, который был использован при облицовке здания. Несмотря на неоднократный публичный протест экспертов, предупреждавших о легковоспламеняемости этого стройматериала, компания в угоду корыстным интересам поставила под риск жизнь и безопасность сотен мирных граждан Баку, облицевав практически весь город низкокачественным бакинским полиуретаном.

После пожара в столице был начат демонтаж опасного облицовочного материала со зданий, причем зачастую это делали не только представители ИВ, но и сами жильцы домов.

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