Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

Родители погибших армянских солдат перекрыли ереванский проспект (обновлено)

erevan sud

19/05/2023 0:06 Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване.

«Мы не откроем дорогу, пока они не освободят Гаяне. Те, кто не знает, что происходит в стране, надеюсь, хотя бы сейчас поймут все и присоединятся к нам», – сказал один из участников акции, отец погибшего в 44-дневной войне Мхитара Галеяна Гарик Галеян.

***

23:49 Ситуация у Шенгавитского суда в Ереване, где рассматривается жалоба адвокатов Гаяне Акопян, подозреваемой в похищении сына армянского премьера Никола Пашиняна Ашота Пашиняна, напряжена.

Акопян — мать погибшего в 44-дневной войне военнослужащего Жоры Мартиросяна. Ее задержали 17 мая. Женщина свою вину не признает, и в знак протеста объявила голодовку. На данный момент проходит заседание, на котором решается, останется она под стражей или нет.

Родители погибших военнослужащих требуют освободить мать погибшего Жоры Мартиросяна. Они скандируют «Гаяне», «Мы не уйдем без Гаяне» и «Свободу Гаяне». Они также пытаются прорвать полицейский кордон, чтобы войти в зал заседаний суда. Но сотрудники правоохранительных органов не позволяют им подойти к зданию суда.

Здесь же находятся депутаты оппозиционных фракций «Честь имею» и «Айастан».

Теги:
Из этой рубрики
polsa
Мир

В Польше исключают заинтересованность в заморозке конфликта между Россией и Украиной

2023/05/19, 01:00
erevan sud
Мир

Родители погибших армянских солдат перекрыли ереванский проспект (обновлено)

2023/05/19, 00:06
kondratuk
Мир

Зампредседателя Верховной Рады поблагодарила Азербайджан за поддержку

2023/05/19, 00:00
2 5
Мир

Возобновилось движение по подорванной ранее в Крыму железной дороге (обновлено, фото)

2023/05/18, 23:36
bayden4
Мир

«Разрушает страну». В США задумались об импичменте Байдену

2023/05/18, 22:21
erdogan garibashvili
Мир

Гарибашвили пожелал Эрдогану успехов во втором туре выборов

2023/05/18, 19:40
poxoronielizavetivtoroy
Мир

Похороны Елизаветы II обошлись Великобритании в £161,7 млн

2023/05/18, 19:26
brayza
Мир

Брайза: Азербайджан имеет право требовать компенсацию у Армении

2023/05/18, 19:12
nato1
Мир

В НАТО подготовят план возможной войны с Россией

2023/05/18, 18:16