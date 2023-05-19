Родители погибших армянских солдат перекрыли ереванский проспект (обновлено)

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19/05/2023 0:06 Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване.

«Мы не откроем дорогу, пока они не освободят Гаяне. Те, кто не знает, что происходит в стране, надеюсь, хотя бы сейчас поймут все и присоединятся к нам», – сказал один из участников акции, отец погибшего в 44-дневной войне Мхитара Галеяна Гарик Галеян.

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23:49 Ситуация у Шенгавитского суда в Ереване, где рассматривается жалоба адвокатов Гаяне Акопян, подозреваемой в похищении сына армянского премьера Никола Пашиняна Ашота Пашиняна, напряжена.

Акопян — мать погибшего в 44-дневной войне военнослужащего Жоры Мартиросяна. Ее задержали 17 мая. Женщина свою вину не признает, и в знак протеста объявила голодовку. На данный момент проходит заседание, на котором решается, останется она под стражей или нет.

Родители погибших военнослужащих требуют освободить мать погибшего Жоры Мартиросяна. Они скандируют «Гаяне», «Мы не уйдем без Гаяне» и «Свободу Гаяне». Они также пытаются прорвать полицейский кордон, чтобы войти в зал заседаний суда. Но сотрудники правоохранительных органов не позволяют им подойти к зданию суда.

Здесь же находятся депутаты оппозиционных фракций «Честь имею» и «Айастан».