Лавров: Россия развивает дружеские отношения с подавляющим большинством мусульманских стран

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В числе безусловных приоритетов российской дипломатии – продвижение межрелигиозного, межкультурного диалога и взаимопонимания, консолидация усилий по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, общих для всех мировых религий, борьба с исламофобией, в том числе по линии Организации исламского сотрудничества и в рамках ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к участникам седьмого Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, который в этом году проходит в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023».

«Традиционно Россия развивает дружеские отношения с подавляющим большинством мусульманских стран. Нас объединяет приверженность выстраиванию межгосударственного сотрудничества на принципах равноправия, взаимного учета интересов и поиска баланса интересов. Мы всегда последовательно поддерживаем культурно-цивилизационное разнообразие народов мира, их естественное право самим определять модели и пути своего развития», — сказал Лавров.

По его словам, тема нынешней дискуссии – «Дипломатия нового многополярного мира» – весьма актуальна. «Магистральной тенденцией современного международного развития является укрепление нового, более устойчивого, справедливого, демократичного полицентричного мироустройства. Новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке добиваются впечатляющих успехов в различных областях – с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность. При этом руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую внешнюю политику», — отметил министр.

Лавров указал, что Россия последовательно исходит из того, что развитие международных отношений в режиме конфронтации – путь тупиковый.

«Необходимо избегать бессмысленного и крайне опасного противостояния мировых центров. Востребован выход на новый, выверенный баланс интересов. Важно обеспечить нарождающемуся многополярному миропорядку не силовое, а именно правовое регулирование – с опорой на Устав ООН, прежде всего на безусловное уважение принципа суверенного равенства государств», — сказал Лавров.

Кроме того, глава российской дипломатии подчеркнул, что РФ готова к самому тесному сотрудничеству с друзьями из мусульманского мира, со всеми другими партнерами, которые разделяют заинтересованность в упрочении правовых, демократических начал международной жизни.