«Разрушает страну». В США задумались об импичменте Байдену

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Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) намерена инициировать в Конгрессе процедуру импичмента президента США Джо Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны. Об этом она заявила в четверг в ходе пресс-конференции.

«Самым серьезным образом я объявляю о намерении сегодня представить положения импичмента президента США Джо Байдена — главы исполнительной власти, кто ставит Америку на последнее место и с 20 января 2021 года занимается систематическим разрушением этой страны», — сказала Грин.

«Его политика, распоряжения и заявления касательно южной границы нарушили наши законы и разрушили нашу страну. Байден грубо нарушил свой конституционный долг и представляет собой непосредственную угрозу нашей национальной безопасности», — сказала спикер.

По ее мнению, Байден не способен выполнять обязанности президента США, ему должен быть объявлен импичмент.