В Билясуваре пропала мать двоих детей

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Пропала жительница Билясуварского района. Об этом Report сообщили ее родственники.

Жительница города Билясувар, проживающая по улице С.Аскеровой Гусейнзаде Гюнель Шаиг гызы 1997 года рождения, вечером 12 мая ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

В день пропажи на ней были синие джинсы, фиолетовая блузка, черные кроссовки, черный хиджаб.

Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят позвонить в колл-центр «102» МВД, либо по номеру 050 491 55 84.

Отметим, что у Г.Гусейнзаде есть двое детей.