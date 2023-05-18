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В Билясуваре пропала мать двоих детей

gunelguseynzade

Пропала жительница Билясуварского района. Об этом Report сообщили ее родственники.

Жительница города Билясувар, проживающая по улице С.Аскеровой Гусейнзаде Гюнель Шаиг гызы 1997 года рождения, вечером 12 мая ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

В день пропажи на ней были синие джинсы, фиолетовая блузка, черные кроссовки, черный хиджаб.

Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят позвонить в колл-центр «102» МВД, либо по номеру 050 491 55 84.

Отметим, что у Г.Гусейнзаде есть двое детей.

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