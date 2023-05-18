Министр Бабаев: ЕС является главным торговым партнером Азербайджана

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Азербайджан высоко ценит вклад ЕС в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на приуроченном ко Дню Европы мероприятии в Баку.

По его словам, которые приводит «Репорт», в последнее время наблюдается высокая динамика развития отношений между Азербайджаном и ЕС: «Это касается не только вопросов обеспечения безопасности в регионе, но также развитие отношений в сфере транспорта, логистики и энергетики».

М.Бабаев подчеркнул, что экспорт азербайджанского газа в страны ЕС играет важную роль в отношениях: «Это открыло новую страницу в развитии отношений между нами. ЕС также является главным торговым партнером Азербайджана, в нашей стране действуют множество компаний стран-членов ЕС».