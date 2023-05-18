Посол ЕС заявил о помощи Азербайджану в разминировании

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ЕС продолжает оказывать содействие Азербайджану в разминировании и является самым крупным донором в этой сфере. Об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на приуроченном ко Дню Европы мероприятии в Баку.

По его словам, которые приводит «Репорт», ЕС и Азербайджан активно сотрудничают в сфере защиты охране окружающей среды и продолжают работу над заключением нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

«Азербайджан имеет большой потенциал в сфере возобновляемой энергетики и ЕС оказывает постоянную поддержку развитию энергетического сектора страны», — сказал Михалко.

Он также отметил поддержку ЕС в обеспечении стабильности, безопасности и прочного мира на Южном Кавказе.