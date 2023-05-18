Гарибашвили пожелал Эрдогану успехов во втором туре выборов

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.

По информации пресс-службы, Гарибашвили поздравил Эрдогана с успешным проведением выборов; с достигнутым в первом туре успехом; а также с получением правящей партией большинства голосов на парламентских выборах. Кроме того, премьер Грузии пожелал собеседнику успешного проведения второго тура президентских выборов.

«Премьер-министр подчеркнул личную роль президента Эрдогана в укреплении стратегического партнерства между Турцией и Грузией, а также в устойчивом и стабильном развитии региона путем поддержки совместных, международных проектов, в которых участвуют Турция и Грузия», – говорится в сообщении.