Брайза: Азербайджан имеет право требовать компенсацию у Армении

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Армения на днях согласилась признать Карабахский экономический район территорией Азербайджана, договорившись на уровне глав государств, что площадь Азербайджана составляет 86600 кв км в соответствии с границами, установленными в Алматинской декларации 1991 года. При этом армянские власти продолжают уходить от ряда других вопросов армяно-азербайджанского урегулирования и постоянно ищут возможности переложить на плечи Баку ответственность за совершаемые Ереваном провокационные действия. О том, как обстоят сейчас дела в отношениях Азербайджана и Армении, свое мнение «Вестнику Кавказа» выразил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном территориальной целостности Азербайджана, включая уточнение площади азербайджанской земли в 86,6 тыс кв км (что означает признание Карабаха частью Азербайджана), чрезвычайно важно. Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана было главной целью Баку и во Второй Карабахской войне и на протяжении всех десятилетий политических и военных процессов.

Это решающий момент в окончании армяно-азербайджанского конфликта и в подготовке к заключению мирного договора. Власти Армении уже не в первый раз упоминают территориальную целостность Азербайджана, около года назад министр иностранных дел Арарат Мирзоян делал похожее заявление, но потом ситуация обострилась и переговоры были сорваны. То, что Пашинян делает такое заявление сейчас, в момент серьезных, скоординированных дипломатических усилий США и Евросоюза, заставляет меня думать, что мирный договор скоро может быть достигнут.

Кроме того, признавая территориальную целостность Азербайджана официально, премьер-министр Пашинян помогает разрушить миф о «Великой Армении», который особенно распространен среди армянской диаспоры – мнение, что все земли в регионе, которые были населены армянами в прошлом, каким-то образом возможно соединить в одно государство. Очевидно, что этого никогда не произойдет», — отметил дипломат.

«Как в качестве жеста доброй воли, так и с точки зрения международного права, Армения должна участвовать в разминировании Азербайджана. Именно Армения знает, где она расположила минные поля. То, что армянские войска заложили мины, делает Ереван обязанным помочь Баку найти и уничтожить их.

Заметьте, что участие Еревана в разминировании Карабаха и Восточного Зангезура было бы эффективным способом для Азербайджана и Армении открыть страницу истории и стать добрыми соседями. Также это расчистило бы путь для Армении к участию в больших инвестиционных проектах, особенно в сфере транспортной инфраструктуры, над которыми президент Алиев, премьер-министр Пашинян и президент Путин договорились работать вместе по соглашению от 9-10 января 2021 года», — добавил Брайза.

«Как любое суверенное государство, Азербайджан безусловно имеет право требовать или запрашивать финансовую компенсацию у Армении, учитывая оккупацию азербайджанских земель на протяжении всех этих лет. Механизм, чтобы принудить Армению предоставить эту компенсацию, один – возбуждение международного дела против Армении.

Армения и Азербайджан, заключая мирный договор, могли бы включить в него пункт о том, что Ереван выплачивает Азербайджану компенсацию, но крайне маловероятно, чтобы армянские власти подписались под таким обязательством. Не думаю, что компенсация будет упоминаться в мирном договоре, но надеюсь, что сам мирный договор будет заключен в ближайшее время», — подытожил он.