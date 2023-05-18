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Известный политолог предрек уверенную победу Эрдогана во втором туре выборов

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Действующий президент Турции Тайип Эрдоган победит во втором туре выборов главы республики, назначенных на 28 мая, набрав свыше 53% голосов избирателей, считает глава турецкой компании по изучению общественного мнения «Оптмпар» Хильми Ташдемир.

Отмечается, что данная компания одна из немногих правильно предсказала итоги первого тура голосования в Турции, состоявшегося 14 мая.

«Эрдоган во втором туре выборов победит с хорошей разницей. Он наберет свыше 53% голосов», – сказал социолог в эфире телеканала TVnet.

По его мнению, оппозиция переоценила свои возможности на выборах, «не просчитала процесс», выступила с лозунгами, многие из которых «не были восприняты обществом».

«В итоге она уступила не только на президентских выборах, но и не получила большинства в парламенте, хотя не имела большие амбиции», – указал Ташдемир.

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