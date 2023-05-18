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МВФ закроет свой Бакинский офис в конце июня

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Международный валютный фонд (МВФ) принял решение закрыть свой офис в Азербайджане в конце июня 2023 года.

Как сообщает АПА, в письме, адресованном Министерству финансов Азербайджанской Республики от Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Фонда, причиной такого решения указывается то, что Азербайджан обладает сильной экономикой и финансовыми ресурсами и что в ближайшем будущем не ожидается сотрудничества программного характера между Азербайджаном и МВФ.

В письме главы департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Фонд Джихада Азура отмечается, что закрытие офиса не ослабит связи МВФ с Азербайджаном, Фонд будет организовывать регулярные миссии для обсуждения экономической и финансовой политики в связи со стратегией развития Азербайджана и при необходимости окажет техническую помощь.

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