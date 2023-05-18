Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

США приняли неожиданное решение по передаче F-16 Украине

f 16 2

Истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но США не разрешают украинским летчикам обучаться на европейских F-16, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник издания сообщил, что без разрешения США страны Европы могут только ознакомить украинских пилотов с технической стороной и провести тактические уроки.

Но пробные полеты на F-16 невозможны, пока США не дадут согласие на это.

По словам неназванного американского чиновника, Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, так как он стоит слишком дорого, на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины

Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений.

При этом чиновник считает, что США все-таки могут выдать разрешение на реэкспорт истребителя другим странам.

Также у истребителя мощный радар и он оснащен секретными технологиями, и США не хотели бы, чтобы они попали в руки противника.

Теги:
Из этой рубрики
zelen14 2
Мир

Зеленский заявил в неспособности России «украсть Крым»

2023/05/18, 18:02
finlyandiya
Мир

Власти Финляндии не знают, что делать с 1109 россиянами

2023/05/18, 17:55
papa1
Мир

Россия и Украина ответили согласием на предложение Папы Римского

2023/05/18, 17:55
0a298197 04ce 45f2 afab a6ef91d72d7d e1673445864639
Мир

Вице-спикер грузинского парламента заявил о давлении на страну

2023/05/18, 17:45
Alen
Мир

Ереван заявил об отсутствии «ощутимых результатов» в нормализации отношений с Москвой

2023/05/18, 17:44
f 16 2
Мир

США приняли неожиданное решение по передаче F-16 Украине

2023/05/18, 17:24
k5jfpen2qrn2ojwux5anqlku7urcx9r5
Мир

Apple анонсировала запуск производства iPhone 15

2023/05/18, 17:20
Мир

В Москве объявили карантин

2023/05/18, 16:59
112500034731
Мир

Пашинян заявил о положительной динамике в вопросе восстановления ж/д сообщения с Азербайджаном

2023/05/18, 16:44