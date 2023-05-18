США приняли неожиданное решение по передаче F-16 Украине

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Истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но США не разрешают украинским летчикам обучаться на европейских F-16, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник издания сообщил, что без разрешения США страны Европы могут только ознакомить украинских пилотов с технической стороной и провести тактические уроки.

Но пробные полеты на F-16 невозможны, пока США не дадут согласие на это.

По словам неназванного американского чиновника, Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, так как он стоит слишком дорого, на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины

Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений.

При этом чиновник считает, что США все-таки могут выдать разрешение на реэкспорт истребителя другим странам.

Также у истребителя мощный радар и он оснащен секретными технологиями, и США не хотели бы, чтобы они попали в руки противника.