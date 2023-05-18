Apple анонсировала запуск производства iPhone 15

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Apple подготовилась к запуску производства новых флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты портала сослались на информацию от аналитика DSCC Росса Янга, которому стали известны сроки запуска массового производства моделей. По словам Пу, корпорация начнет производство в июне. Инсайдер отметил, что Apple закончила разработку новых аппаратов в январе.

Росс Янг отметил, что американская компания ожидает повышенный спрос на модели. В этой связи Apple намерена подготовить большое количество устройств iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max к старту продаж, чтобы удовлетворить высокий спрос.

По информации 9to5Mac, все новые смартфоны бренда получат экранный вырез Dynamic Island — не только модели Pro. Однако поддержку ProMotion и частоту обновления 120 герц будет иметь только дорогие телефоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.