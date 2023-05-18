Война в Украине: США готовятся к новому сценарию

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США готовятся к тому, что конфликт между Россией и Украиной, возможно, будет заморожен, он может продлиться много лет или даже десятилетий, сообщает газета Politico.

Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена обсуждает варианты долгосрочного «замораживания», они включают в себя определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать.

Согласно информации газеты, эти границы не обязательно должны быть официальными. Издание подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение.