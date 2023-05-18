Во всем виновата любовь: Симоньян объяснила многочисленные жертвы армии РФ в Украине

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Великая русская актриса XX века Фаина Раневская, известная своим искрометным юмором и остроумием, как-то изрекла: «Цинизм ненавижу за его общедоступность».

Будь она жива в XXI, то была бы неприятно поражена степенью общедоступности лицемерия, захлестнувшего Россию. Не знаю, как раньше, но после начала войны в Украине значительная часть российской общественности (не все) заразилась вирусом данной «общедоступной болезни». А те, у кого был выработан иммунитет против этой «заразы», стали изгоями.

Как известно, рыба гниет с головы, а потому в двуликого Януса, в первую очередь, превратилась российская военно-политическая элита. А дальше по цепочке: общественные деятели, знаменитости, звезды шоу-бизнеса, и, конечно же, штатные пропагандисты и эксперты, чьи лживые аргументы, оправдывающие агрессорскую войну, продолжают зомбировать умы простых людей.

Правда, сила воздействия пропаганды с каждым днем ослабевает, но все еще продолжает играть одну из ключевых ролей. Но это еще полбеды. Цинизм в России стал неким мерилом патриотизма, беззаветной любви к Родине. Вот целая беда. А самое страшное то, что «общедоступный продукт» активно поощряется сильными мира сего.

Имена таких пропагандистов, как Соловьев, Симоньян, Скабеева и другие, уже давно стали нарицательными, когда речь заходит о чем-то скользком, отвратном, омерзительном. Они «блистали» еще во время 44-дневной войны (как впрочем, и до, и после), поливая грязью Азербайджан и осуждая нашу страну за войну с армянскими оккупантами. Однако пика своего цинизма они достигли именно после начала войны в Украине, когда им было позволено развернуться вдоль и поперек. Тогда их циничная натура стала известна не только азербайджанцам, украинцам, но и здравомыслящей части российского общества. Неслучайно в российском сегменте социальных сетей эти персоны в лучшем случае становятся объектами насмешек. В худшем – их награждают ненормативной лексикой. Зато «наверху» они купаются в лучах славы и уважения.

К примеру, за ложь, хамство и бесноватость, которые демонстрирует на телевидении пропагандист Владимир Соловьев, он в июле 2022 года был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Даже немного стыдно за россиян, что орден со столь громким названием настолько сильно обесценен. Хотя, видимо, отечество нуждается именно в таких «заслугах». А вот другой персонаж из когорты «нечистоплотных» пропагандистов, который также широко известен. Главный редактор RT и «Спутник» Маргарита Симоньян. В декабре 2022 года Симоньян получила Орден Почета за многолетнюю и добросовестную работу. Владимир Путин лично повесил медаль журналистке на грудь, а после вручил ей букет цветов.

Столь щедрый подарок стал мощной мотивацией для Симоньян в ее нелегкой работе по одурачиванию народных масс. Но на фоне неудач российских войск в Украине и ожесточенного сопротивления украинцев лгать и изворачиваться становится все труднее. Впрочем Марго не унывает: фонтан ее цинизма продолжает бить ключом.

Так, на днях в прямом эфире телеканала Симоньян заявила, что слабость армии РФ в Украине поясняется… большой любовью РФ к украинцам, поскольку Москва «бережет братский народ».

«Реплика про то, что в Украине мы справляемся еле-еле. Мы не справляемся в Украине еле-еле, мы воюем там левой пяткой задней ноги. Речь идет о территории Украины, которую наш президент и наш народ считают с нами одним народом, с которым связывает нас общая история, общая кровь, общая Вторая мировая война и поэтому мы стараемся воевать так, чтобы минимально навредить», — заявила она.

Ай да Марго! Ну чем не Василиса Премудрая армянского покроя! Как она ловко оправдывает провалы российской армии, которые даже такой отъявленный негодяй, как главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, характеризирует как катастрофу и глобальную трагедию для России. Но, видимо, Симоньян, сидя или стоя на безопасном расстоянии лучше разбирается в ратных делах, чем Пригожин. Что ни говорите, но цинизм и глупость – это довольно дремучая смесь.

Симоньян ляпнула такую несусветную чушь, что без ехидного вопроса не обойтись: Получается, что в Украине погибло около 200 тысяч солдат из-за любвеобильности России? Это огромное число жертв. То есть не будь этой «братской любви», число жертв в рядах российской армии было бы намного меньше?

Если опираться на логику Симоньян, то Советский Союз во время «левопяточной задненогой» войны с гитлеровской Германией потерял свыше 20 миллионов человек исключительно из-за «братской любви» к немцам. А чтобы еще раз бросить цинизм «задненогой» Симоньян ей в лицо, приведем доказательство «любви».

Всего с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023 года, по данным ООН, зафиксировано 21 965 жертв среди гражданского населения Украины: 8 231 убитых и 13 734 раненых.

По данным ООН, с начала 2023 года на территории Украины погибли 17 несовершеннолетних, а 74 ребенка получили различные ранения. Это сухие цифры, за которыми стоят слезы тысяч матерей. Дорого же обходится украинцам российская «любовь».

Фарид Теймурханлы