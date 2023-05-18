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Глава Минобороны Великобритании хочет стать новым генсеком г

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес был бы счастлив стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса. Свое мнение он высказал немецкому агентству DPA.

«Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа, которая мне бы понравилась», — отметил Уоллес.

«Итак, быть генеральным секретарем НАТО было бы фантастической работой, а альянс чрезвычайно важен для нашей общей безопасности. Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам», — подчеркнул глава Минобороны Соединенного Королевства.

При этом Уоллес дал понять, что его нынешняя должность также удовлетворяет его.

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