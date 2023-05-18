Армения в роли форпоста. Кокаинового

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В Армении продолжается «кокаиновый скандал». Напомним: накануне, как уже сообщал Minval, итальянская полиция конфисковала почти три тонны кокаина — замороженный наркотик спрятали в контейнерах с бананами, которые направлялись из Эквадора в Армению. Теперь скандал получил продолжение: СНБ Армении скоропостижно отчиталось об обнаружении тонны кокаина. Наркотики также были отправлены из Эквадора на адрес фирмы, занимающейся импортом фруктов. Была ли это часть партии, перехваченной в Италии, армянские «рыцари плаща и кинжала» не уточняют. Минэкономики Армении отпихивается от журналистов: вопрос, дескать, не к ним.

История действительно примечательная. «Внюхать» такое количество кокаина нынешняя крохотная и изрядно опустевшая Армения не могла даже теоретически. Тут никакие размеры носа не помогут. Присутствие российских «релокантов» и разговоры в стиле «в российских клубах можно было купить кокаин, и теперь владельцы ереванских заведений решили подсуетиться» могли бы объяснить провоз в Армению небольшой партии кокаина, но не четырех тонн (!) наркотика. Наконец, столь крупной и дорогостоящей партией наркодельцы просто не станут рисковать. Кокаин на такую сумму может идти только по отработанному маршруту. Проще говоря, предназначалась «бриллиантовая пыль» вовсе не ереванским потребителям.

А теперь вспомним: «армянская перевалочная база» — не такая уж новость в маршрутах наркоконтрабанды. В те годы, пока под армянской оккупацией находился Карабах, долина реки Араз и более 100 километров границы Азербайджана и ИРИ, именно через этот участок границы и оккупированные территории Азербайджана переправлялись наркотики из Ирана — героин, гашиш, амфетамины и т.д. Нетрудно догадаться, что теперь большая часть этой дури пошла уже через международно признанные границы Армении. А почувствовав вкус денег от наркоконтрабанды, местные чиновники без труда найдут партнеров по преступному «бизнесу».

Но то, что это оказался именно кокаин, заставляет вспомнить еще один громкий скандал — с обнаружением почти что 400 кг кокаина в школе при российском посольстве в аргентинском Буэнос-Айресе. Скандал тогда замяли, но выплеснувшиеся в прессу подробности свидетельствовали о том, что российские дипломаты, по всей видимости были вовлечены в схемы контрабанды кокаина. Причем переправляли наркотик не только на частных «сесснах», но и на самолетах авиаотряда «Россия», которые обслуживают высшее руководство РФ.

Вряд ли здесь имеет смысл перекидывать мостик к тому, что в Аргентине наличествует серьезная армянская диаспора. Куда важнее отношения России и Армении на государственном уровне вообще и их неафишируемая сторона в частности. Ереван, напомним, по крайней мере до начала 44-дневной и тем более украинской войны весьма активно использовался для тайных поставок российского оружия тем «клиентам», которые не могли получить его по официальным каналам — от боснийских сербов до террористов РКК. Сегодня оружие, в основном иранское, следует уже через Армению в Россию — на украинскую войну. А в Евросоюзе уже не только СМИ, но и официальные лица говорят о соучастии Армении в обходе санкций, наложенных на РФ. В такой ситуации вопрос, чьими услугами воспользовались бы в Москве для того, чтобы провозить контрабандный кокаин, стоит того, чтобы его озвучить.

А это значит, что Армения даже в контрабанде наркотиков оказалась форпостом.

Нурани, обозреватель