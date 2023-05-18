Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции

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Популизм в риторике отдельных оппозиционных политиков, пытающихся угодить Западу путем антироссийских заявлений, наносит ущерб нашей стране. Последствия подобных высказываний ощущают на себе аграрии, сектор туризма и экспортёры.

Об заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Анталье заявления оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о готовности поддержать режим рестрикций в отношении Москвы, передает «Анадолу».

Министр задался вопросами: «Какую пользу принесут Турции и непосредственно жителям Антальи санкции в отношении РФ? Думают ли о туризме и экспортёрах те, кто выступает с антироссийскими обещаниями? Иногда меня спрашивают: как влияет внешняя политика на рядовых граждан? Наглядный пример налицо», — сказал Чавушоглу.

По его словам, [из-за антироссийских высказываний Кылычдароглу] уже сегодня фиксируется снижение притока туристов из России, часть которых откладывает планы отдыха в Турции на период после второго тура выборов.