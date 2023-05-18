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ВОЗ осуществил проект по психическому здоровью в пяти районах Азербайджана

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В Азербайджане в пяти районах реализованы проекты, связанные с психическим здоровьем.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи на церемонии презентации промежуточных результатов проекта «Координация и трансформация служб психического здоровья в постконфликтный период», передает Report.

По ее словам, эти проекты реализованы в Бардинском, Тертерском, Агджабединском, Физулинском и Агдамском районах.

Представитель ВОЗ в Азербайджане отметила, что целью реализации проекта было повышение базовых знаний врачей в области психического здоровья.

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