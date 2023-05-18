В Баку двое детей погибли, упав в колодец (обновлено)

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17 мая в районе 19 часов в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тел двух несовершеннолетних в колодце на территории Сабунчинского района столицы.

Как сообщили в районной прокуратуре, в ходе предварительного расследования на телах детей следов насильственной смерти не обнаружено.

Для установления причины смерти потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза и выполнены другие необходимые действия.

В прокуратуре Сабунчинского района продолжается расследование по факту.

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На горячую линию МЧС «112» поступила информация о падении в колодец двух несовершеннолетних в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

В связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в колодец глубиной около 45-50 метров и диаметром 2,5 метра, заполненный водой, мазутом и бытовыми отходами, упали два ребенка 2013 года рождения.

Спасатели специальными средствами извлекли тела несовершеннолетних и передали их по назначению.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента.