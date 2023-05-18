Киссинджер считает США и Китай главной угрозой миру

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США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом, и должны признать этот факт. Такое мнение в опубликованном в среду интервью журналу The Economist высказал бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер.

«Если лидеры [США и Китая] встретятся, то, надеюсь, что вместо перечисления всех своих претензий, которые обоим известны, американский президент скажет: «Господин председатель [КНР], две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», — сказал Киссинджер.

По его словам, текущее состояние отношений между двумя странами крайне опасно и напоминает положение дел перед Первой мировой войной, когда «ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может иметь катастрофические последствия». Киссинджер считает, что в результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожен как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

«Мы стоим на пути к противостоянию между великими державами. И поводов для волнения добавляет то, что каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», — уверен Киссинджер.

По его словам, обеим сторонам следовало бы попытаться разрядить напряженность вокруг Тайваня, используя более осторожную риторику, и создать группы советников, которые обсуждали бы способы снизить напряженность в отношениях и готовили почву для регулярных встреч между лидерами Китая и США. Он подчеркнул, что не знает ответа на вопрос о том, настроено ли нынешнее руководство Китая более радикально, чем его предшественники, однако заявил, что обязанность США заключается в том, чтобы проверить это и продолжать «поддерживать равновесие» в мире.

Киссинджер подчеркнул, что с начала 80-х годов прошлого века демократические администрации в США пытались разрешить стратегические противоречия между Соединенными Штатами и Китаем, однако во время президентства Дональда Трампа было признано наличие конфронтации между сторонами. Нынешний же глава Белого дома Джо Байден «продолжает внешнюю политику Трампа в отношении Китая, но с либеральной риторикой». Дипломат считает, что Белому дому следует взять курс на выстраивание диалога с Пекином, но признает, что этот подход может потерпеть неудачу. На этот случай, по его словам, США должны быть достаточно сильны в военном плане, чтобы справиться с последствиями провала.