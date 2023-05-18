Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

Сунак считает дешевое пиво положительным следствием Brexit

sunak4

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утверждает, что благодаря выходу Британии из Евросоюза (Brexit) в барах появилось более дешевое пиво и предметы гигиены. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы изменили акцизы на алкоголь, значит, этим летом вы сможете получить более дешевое пиво в пабах», — заявил политик, добавив, что это является весомой заслугой Brexit.

По мнению Сунака, Brexit положительно повлиял на национальную экономику, спровоцировав ее рост, а доходы британского населения сейчас «значительно превосходят» ожидания.

Он добавил, что иными заслугами Brexit стали снижение НДС на санитарно-гигиенические изделия и открытие специальных экономических зон с налоговыми льготами и сниженными тарифами для бизнеса.

Теги:
Из этой рубрики
mask3 1
Мир

Маск заявил о способности Microsoft в любой момент отключить OpenAI

2023/05/18, 01:00
sunak4
Мир

Сунак считает дешевое пиво положительным следствием Brexit

2023/05/18, 00:45
Georgian Airways
Мир

Georgian Airways отменила рейсы между Тбилиси и Москвой через Ереван

2023/05/18, 00:16
ashot pashi
Мир

Известны детали похищения Ашота Пашиняна

2023/05/18, 00:02
bayden7
Мир

Байден не намерен извиняться за ядерный удар по Хиросиме

2023/05/17, 23:50
erdogan orban
Мир

Орбан пожелал Эрдогану удачи во втором туре президентских выборов

2023/05/17, 23:24
parlam tursii
Мир

335 человек впервые получат мандаты членов турецкого парламента

2023/05/17, 22:41
arest9
Мир

В России задержали создателей гиперзвуковых летательных аппаратов

2023/05/17, 22:14
vijivshiyposlezemletraseniya
Мир

Мужчина 3 месяца провел под завалами после землетрясения и выжил

2023/05/17, 22:00