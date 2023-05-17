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Байден не намерен извиняться за ядерный удар по Хиросиме

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Американский президент Джо Байден не намерен приносить извинения от США за бомбардировку Хиросимы во время визита в этот японский город, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Президент не будет делать заявлений», — сказал он журналистам.

С точки зрения Байдена, «это не двусторонний момент», а лидеры G7 прибыли в город отдать дань уважения истории и премьер-министру Японии Фумио Кисиде.

Напомним, что в результате двух взрывов (в Хиросиме и Нагасаки) мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

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