Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Армия

Москва утверждает об уничтожении пяти Patriot

minob ros5

В Минобороны России заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая в Киеве ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. Вместе с этим были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция ЗРК.

«По достоверно подтверждённым данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.

Теги:
Из этой рубрики
minobor britanii
Армия

Лондон пока не намерен поставлять Киеву истребители

2023/05/17, 22:55
minob ros5
Армия

Москва утверждает об уничтожении пяти Patriot

2023/05/17, 22:27
f 16 2 1
Армия

Бельгия не в состоянии предоставить Украине F-16

2023/05/17, 21:17
patriot
Армия

Система Patriot в Украине получила лишь минимальные повреждения от российского удара

2023/05/17, 20:05
minobor2
Армия

Баку опроверг фейки Еревана об обстреле

2023/05/17, 18:43
thumbs b c ae8b1f77c12f0e148e927364fe3f09ec
Армия

Роспропаганда призывает население готовиться к плохим новостям

2023/05/17, 14:45
95863c69357edc1a4deef33608b9e4c3
Армия

Продолжаются учебные сборы военнообязанных (фото)

2023/05/17, 12:41
AP23067669049644 pic4 zoom 1500x1500 83041
Армия

СМИ: ВСУ впервые обстреляли российскую территорию из танка

2023/05/17, 12:14
putin17
Армия

Британская разведка: Сбитые «Кинжалы» стали сюрпризом и конфузом для Путина

2023/05/17, 10:40