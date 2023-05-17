Москва утверждает об уничтожении пяти Patriot

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В Минобороны России заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая в Киеве ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. Вместе с этим были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция ЗРК.

«По достоверно подтверждённым данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.