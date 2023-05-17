335 человек впервые получат мандаты членов турецкого парламента

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Согласно предварительным результатам выборов 14 мая, в парламенте Турции 28-го созыва будут представлены сотни новых народных избранников. Данную информацию приводит Anadolu.

Из 600 депутатов 335 получат мандаты впервые. В парламент также войдут 46 бывших избранников народа, заседавших в парламенте периода до 27-го созыва.

Тем самым, в новом парламенте будет заседать 381 законодатель, не представленный в предыдущем составе высшего законодательного органа.

Из числа депутатов 27-го созыва переизбраны лишь 219 человек. То есть состав парламента обновился на 63,49%.