Бельгия не в состоянии предоставить Украине F-16

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Бельгия не сможет передать Киеву истребители F-16, потому что у неё их мало, однако страна намерена принять участие в подготовке украинских пилотов. Об этом пишет бельгийское издание De Morgen.

По его данным, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил о готовности обучать украинских пилотов 4 мая на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также уточняется, что на вооружении Бельгии до сих пор находится около 50 самолётов F-16, которые в ближайшее десятилетие планируется заменить на F-35.