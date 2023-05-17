Венгрия и впредь не будет поддерживать антироссийские санкции

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Венгрия пока заблокирует еще один транш финансовой помощи ЕС Украине в размере €500 млн и не будет поддерживать дальнейшие санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Вене 17 мая, сообщает Bloomberg.

В Венгрии считают, что у Украины к ней «все более воинственное» отношение. По слвоам Сийярто, на это указывают три вещи.

Первая – решение Украины добавить в список спонсоров российского вторжения OTP Bank – крупнейшего кредитора Венгрии.

Кроме того, Сийярто заявил, что Украина ограничивает права на образование этнических венгров страны.

В качестве третьего аргумента Сийярто назвал публикацию Washington Post, в которой говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский в какой-то момент якобы говорил о взрыве трубопровода, по которому нефть доставляется из России в Венгрию через Украину.

По его словам, пока Украина сохраняет OTP в своем списке спонсоров международной войны, Венгрия не будет поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и его государств-членов, а также введение санкций.