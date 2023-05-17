Состоялась встреча с вице-премьером, министром экономразвития и цифровизации Молдовы (фото)

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На встрече с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдовы Думитру Алайбой обсуждены развитие двухсторонних экономических связей, рост товарооборота и новые направления сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

В рамках 32-го ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, проходящего в городе Самарканд Узбекистана, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провел встречу с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдовы Думитру Алайбой.

На встрече была отмечена значимость отношений Азербайджана и Молдовы и потенциал для укрепления экономического партнерства. Было подчеркнуто наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, энергетики и других направлениях.

Стороны обсудили развитие двухсторонних экономических связей, рост товарооборота и новые направления совместной деятельности.