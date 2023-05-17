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Захарова: Запад раздражает российская мирная инициатива по Южному Кавказу (видео)

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Западные страны, и в частности представители Евросоюза и США, не упоминают о трехсторонних соглашениях.

Об  этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Запад не упоминает о трехсторонних договоренностях по урегулированию армяно-азербайджанских отношений, потому что эта мирная инициатива была разработана Россией: «Их раздражает именно то, что мирная инициатива была разработана и реализуется при участии России, и дает практические результаты».

Захарова назвала деструктивным посредничество Запада между Азербайджаном и Арменией: «Никаких конструктивных и реальных результатов в плане прогресса в проведенных встречах, как заявляет Запад, не было. То есть, можно говорить всё, что заблагорассудится, но на практике этого не происходит. Это не означает, что мы не ценим должным образом шаги, которые приведут к конструктивным результатам. Мы всегда отмечаем положительную динамику, когда есть какие-то позитивные подвижки в сторону регулирования. Если будут соответствующие результаты в этом направлении, то мы обязательно это оценим. Пока нечего оценивать. Пока мы видим стремление вмешиваться в повестку дня, случаи присвоения Западом каких-то результатов и зависть», — заявила представитель МИД России.

«Москва «не видит» положительных результатов западного посредничества в армяно-азербайджанском процессе, есть лишь дикое желание перебить повестку и записать в свой актив «достижения России», — отметила Захарова.

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