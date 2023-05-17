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Байрамов: Азербайджан настроен на реинтеграцию армян Карабаха

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Азербайджан настроен на реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в политико-правовое, экономическое и социальное пространство cтраны в качестве равноправных граждан, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

«Конституция и национальное законодательство Азербайджана, а также международные документы, участниками которых мы являемся, в частности, Европейская конвенция о правах человека и Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, обеспечивают для этого прочную основу. Поскольку мы приступили к залечиванию ран бывшего конфликта, обеспечение справедливости в отношении серьезных военных преступлений и преступлений против человечности имеет жизненно важное значение. В этой связи чрезвычайно важно пролить свет на судьбу около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате конфликта», — сказал он.

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