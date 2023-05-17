Байрамов: Баку продолжает оказывать гумпомощь народу Украины и выступает за целостность этой страны

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Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

«Азербайджан глубоко сожалеет о том, что нынешний кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Азербайджан выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины. Ужасные гуманитарные последствия требуют принятия оперативных мер по облегчению страданий гражданского населения. Исходя из этого, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины», — сказал глава МИД.