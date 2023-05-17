Politico: Во втором туре победит Эрдоган и некоторые в ЕС вздохнут с облегчением

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Победа во втором туре президентской гонки в Турции Кемаля Кылычдароглу усложнит вступление Украины в ЕС, пишет Politico.

В Брюсселе и других европейских столицах обеспокоены, что Кылычдароглу в случае победы активизирует отношения Турции с ЕС и предпримет попытку возобновить давно замороженные переговоры о вступлении.

Сейчас для таких процессов «невероятно неудобное» время для ЕС, пишет американское издание, в частности, из-за Украины.

В декабре лидеры блока, вероятно, начнут официальные переговоры с Киевом о вступлении и они уверены, что ценой вступления Украины и Западных Балкан станет заверение, что Турция никогда в блок не вступит.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», — сказал изданию высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Издание пишет, что, вероятно, во втором туре победит Реджеп Таййип Эрдоган, «и, как ни странно, некоторые в Европейском союзе вздохнут с облегчением», ведь в таком случае можно было бы избежать «трудных дебатов о политике расширения блока», но в то же время сохранить «спокойные» отношения с Турцией.