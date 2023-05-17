Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Политика

Politico: Во втором туре победит Эрдоган и некоторые в ЕС вздохнут с облегчением

Screenshot 161 1

Победа во втором туре президентской гонки в Турции Кемаля Кылычдароглу усложнит вступление Украины в ЕС, пишет Politico.

В Брюсселе и других европейских столицах обеспокоены, что Кылычдароглу в случае победы активизирует отношения Турции с ЕС и предпримет попытку возобновить давно замороженные переговоры о вступлении.

Сейчас для таких процессов «невероятно неудобное» время для ЕС, пишет американское издание, в частности, из-за Украины.

В декабре лидеры блока, вероятно, начнут официальные переговоры с Киевом о вступлении и они уверены, что ценой вступления Украины и Западных Балкан станет заверение, что Турция никогда в блок не вступит.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», — сказал изданию высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Издание пишет, что, вероятно, во втором туре победит Реджеп Таййип Эрдоган, «и, как ни странно, некоторые в Европейском союзе вздохнут с облегчением», ведь в таком случае можно было бы избежать «трудных дебатов о политике расширения блока», но в то же время сохранить «спокойные» отношения с Турцией.

Теги:
Из этой рубрики
1684175830485824 Qb27 NUF
Политика

Пашинян заявил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана

2023/05/17, 15:09
Screenshot 161 1
Политика

Politico: Во втором туре победит Эрдоган и некоторые в ЕС вздохнут с облегчением

2023/05/17, 15:05
thumb 3
Политика

Ильхам Алиев поздравил Токаева с юбилеем

2023/05/17, 12:28
lavrov
Политика

Лавров заявил, что США предлагают Армении «прогнать русских» и предложил армянам миссию наблюдателей ОДКБ

2023/05/17, 11:45
lavrov4 1
Политика

Лавров заявил, что Запад пытается ставить постсоветские страны в неудобное положение за связи с Россией

2023/05/17, 11:28
168430715325852098 1200x630
Политика

Ильхам Алиев принял председателя парламента Словакии

2023/05/17, 11:08
316410562 6230293030332693 4177150040215686857 n
Политика

Ереван включил режим «тактического отступления»: Пашиняну отказали в гарантиях безопасности

2023/05/17, 09:28
bayramov11
Политика

Байрамов на саммите СЕ в Рейкьявике

2023/05/16, 23:09
erdoga6
Политика

Эрдоган не намерен менять внешнюю политику в случае победы на выборах

2023/05/16, 22:39