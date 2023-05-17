Google удалит неиспользуемые аккаунты

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Компания Google объявила об удалении учетных записей, которыми не пользовались более двух лет.

Отмечается, что при удалении учетной записи пользователь также потеряет доступ ко всем сервисам Google вроде Gmail, Docs, Drive, Calendar и прочим. Процесс чистки будет запущен в декабре 2023 года и начнется с тех аккаунтов, которые были созданы, а затем ни разу не использовались. Всем пользователям, чьи аккаунты окажутся в зоне риска, будут направлены специальные уведомления.

На текущий момент Google не планирует удалять аккаунты, к которым привязаны профили YouTube с опубликованными видеороликами, так как последние могут иметь историческую ценность.

Чистка затронет только частные аккаунты и не коснется профилей, принадлежащих бизнесу или иным организациям. Если человек использует свой аккаунт для поиска, просмотра роликов или скачивания приложений в Google Play, все эти действия считаются за активность, а значит профилю ничего не угрожает.