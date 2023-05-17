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Завтра в Баку будет пасмурно

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью будет 9-14° тепла, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на отдельных территориях они будут носить интенсивный характер, ожидаются грозы и град, местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 10-14° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4 ° тепла, днем 5-10 ° тепла.

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