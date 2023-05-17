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Путин и Раиси участвуют в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт — Астара (видео)

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Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси участвуют в среду в церемонии подписания соглашения о создании в республике железнодорожного участка Решт — Астара. Глава российского государства присоединился к ней по видеосвязи, передает ТАСС.

Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Соглашение подпишут министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. Также с российской стороны на церемонии присутствует вице-премьер Александр Новак.

Протяженность линии Решт — Астара составит 170 км. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север — Юг, что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Предполагается, что линия Решт — Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) — Астара (азербайджанский город) — при участии Москвы, Тегерана и Баку.

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