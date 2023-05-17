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Ильхам Алиев поздравил Токаева с юбилеем

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Глава нашего государства поздравил Касым-Жомарта Токаева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во имя развития и процветания Казахстана, передает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Казахстана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

С удовлетворением вспомнив о своем визите в Казахстан в апреле этого года, президент Азербайджана еще раз выразил признательность за оказанное гостеприимство, подчеркнул, что визит был успешным и придал мощный импульс развитию двусторонних связей.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

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