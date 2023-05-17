Лавров заявил, что США предлагают Армении «прогнать русских» и предложил армянам миссию наблюдателей ОДКБ

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Ереван, подписав документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), получил бы более стабильную ситуацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

«Осенью 2022 года к саммиту ОДКБ в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников, — указал Лавров. — Если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию».

Глава МИД РФ подчеркнул, что документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. «Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться», — добавил министр.

Россия считает откровенной провокацией предложения США в адрес Армении «прогнать русских» с ее территории и помочь с обеспечением безопасности, сказал Лавров.

«Знаю, что армянам, — у нас есть такая информация, — они [США] говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия», — отметил глава МИД России.