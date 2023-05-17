Лавров заявил, что Запад пытается ставить постсоветские страны в неудобное положение за связи с Россией

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Запад методично стремится поставить ближайших союзников РФ на постсоветском пространстве в очень неудобное положение за их связи с Москвой.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

«Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят, мягко говоря, в очень неудобное положение. [Они] стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой экономический ущерб, — указал глава МИД РФ. — Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая золотые горы. Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела».

По словам Лаврова, из-за этой ситуации союзники Москвы «оказываются между двух огней», поскольку огромная часть их экономических связей приходится на Российскую Федерацию, ЕАЭС, СНГ, но при этом доля Запада в экономике Центральной Азии и Закавказья возрастает.