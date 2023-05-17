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Община Западного Азербайджана сделала заявление в связи с докладом Госдепа США

obshina

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с докладом Госдепартамента США о состоянии религиозных свобод в мире. В доклад, напомним, включены главы об Азербайджане и Армении.

Как заявили в Общине, оба раздела носят ярко выраженный анти-азербайджанский характер, являясь необъективными.

«Госдеп, который уделяет большое внимание необоснованным претензиям к армянским религиозным памятникам в Азербайджане, почему-то игнорирует факты полного изгнания азербайджанцев из Армении на почве этнической и религиозной ненависти, уничтожения в этой стране около 300 мечетей, зарегистрированных в свое время государством, и всего другого религиозного и культурного наследия азербайджанцев.

В упомянутом отчете Госдепа в качестве единственного источника претензий, связанных с Азербайджаном, указаны клеветнические измышления, изложенные тремя армянскими авторами (Л.Хачатурян, О.Гулян, С.Бокчериян), которые финансируются якобы Корнелльским университетом США, а на самом деле — такими экстремистскими организациями, как «Всеармянский благотворительный союз» и «Фонд Арагац», что доказывает предвзятость этого отчета.

Мы призываем Госдеп США отредактировать эти главы отчета, исключить необоснованные претензии и отразить в отчете свирепствующие в Армении азербайджанофобские тенденции, а также факты систематического разрушения религиозного и культурного наследия Азербайджана, в том числе мечетей и кладбищ, нарушая таким образом религиозные права и свободы.

Кроме того, мы призываем правительство США приложить усилия, чтобы заставить Армению прекратить разрушение вышеуказанного наследия и восстановить разрушенное.

Мы надеемся, что в соответствии с нашим обращением к государственному секретарю США Энтони Блинкену, правительство США приложит соответствующие усилия для обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома, а после возвращения — защиты их прав и свобод, в том числе религиозных», — говорится в заявлении.

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