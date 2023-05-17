Ереван включил режим «тактического отступления»: Пашиняну отказали в гарантиях безопасности

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Армения не выходит из ОДКБ — теперь это официально заявили в МИД страны на достаточно высоком уровне. Как поясняют в штаб-квартире армянской дипломатии, в сентябре 2022 года Совбез Армении обсудил возможность выхода из ОДКБ и принял решение продолжать членство в организации.

Тема и в самом деле интригующая. На ОДКБ в Армении в последние дни и недели обижались громко и весьма зрелищно. То, что в сентябре прошлого года Ереван всерьёз обсуждал возможность «сделать ручкой» российскому военному блоку, признал в интервью секретарь Совбеза РА Армен Григорян: «Условно говоря, мы думали, что можно будет позвонить по телефону и сказать: «У меня проблема». В ответ скажут: «Окей, дорогой, мы поможем». Мы попробовали и видим, что этот механизм не работает. Договорные обязательства не соблюдаются. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет». Напомним: в сентябре прошлого года Армения устроила масштабную провокацию на Кельбаджарском направлении, но, как бы это повежливее, получила тумаков и пинков и была вынуждена отступать, теряя позиции. В Ереване рассчитывали, что за Армению тут же впишутся союзники по ОДКБ, точнее Россия, и преподнесёт ей на блюдечке Кельбаджарский район вместе с золотыми рудниками, дорогой из Басаркечара на Агдере и возможностью использовать военные угрозы на переговорах, но этого не произошло. Россия слишком сильно увязла в украинской войне, а Азербайджан осенью 2020 года показал, что с представлениями времён девяностых, где появление «ихтамнетов» полностью меняло расклад, придется надолго прощаться.

Но вот что примечательно. Обиды на ОДКБ в Ереване педалировали долго и старательно не только в сентябре прошлого года — тема эта оставалась в повестке дня до встречи в Брюсселе. Никол Пашинян приглашал в страну европейских наблюдателей, обижался, будто бы «не Армения выходит из ОДБК, а ОДКБ уходит из Армении», отказывался назначать своего представителя на пост заместителя генсека организации…Дошло до того, что ереванский блогер Наири Охикян уверял, будто бы Никол Пашинян в ходе переговоров не только просил дать ему время, чтобы подготовить армянское общество к новым реалиям, но и будто бы обещал вывести Армению из ОДКБ.

И вот в Армении на уровне МИДа ставят точку. Из ОДКБ страна не выходит. Причем делают это только теперь, после переговоров в Брюсселе. И эта «точка» как-то очень логично накладывается на заявления Никола Пашиняна, что если Россия проиграет в Украине, то он не знает, что будет с Арменией, и его страна может вообще потерять свою государственность.

Гадание на кофейной гуще — дело неблагодарное, даже если кофе подавался на дипломатических переговорах. Но, судя по всему, Никол Пашинян в ответ на свою истерику с обидами на Россию и ОДКБ рассчитывал получить определённые гарантии безопасности от Запада, но добиться этого не удалось.

Переговоры в Брюсселе закончились явно не так, как того желали в Ереване. Карабах Евросоюз признает территорией Азербайджана. Более того, в вопросе границы Шарль Мишель ограничился призывами к делимитации и демаркации, не озвучив никаких обвинений в адрес Азербайджана, на что, без сомнения, рассчитывали в Армении. Наконец, и это по-настоящему сенсационный факт, в заявлении Мишеля никоим образом не упомянута наблюдательная миссия Евросоюза в Армении. Которая, возможно, представлялась вначале смелым ходом, но теперь превращается в проблему: взять и вывести отставных полицейских и жандармов из Армении и признать, что отправка миссии была ошибкой — удар по имиджу, держать эту миссию в Армении — тоже проблема, и в результате миссию решили, похоже, поменьше пиарить. И тем более Евросоюз не торопится давать Армении тех обещаний, которые та не получила даже от России. Наконец, нет и ясности, как на истерики Армении отреагировала Москва. В Ереване могли рассчитывать, что в первопрестольной тут же примутся «перекупать» свой форпост, но, похоже, ответ из Кремля был таким, что на Баграмяна, 26 поняли: это как раз тот случай, когда «хлопать дверью» не стоит. Есть риск что-то прищемить себе.

И что теперь делать Пашиняну, который явно запутался в политической географии? Судя по всему, накануне и даже во время встречи в Брюсселе он еще пытался торговаться и что-то обещать «на два фронта», не задумываясь, как все эти обещания будет выполнять. Но теперь, похоже, Армения включила режим «тактического отступления» на российском векторе своей внешней политики. Потому что одним решением Совбеза не получится сделать из «форпоста» действительно самостоятельную страну.

Нурани, обозреватель