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Генерал Сырский: «Вагнеровцы» залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку

sirskiy

Украинские бойцы под Бахмутом прибегают к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям. Несмотря на то, что у врага больше ресурсов, украинским защитникам удается разрушать планы противника.

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Бахмутское направление. Посетил командиров и воинов на переднем крае. Каждый из них автор новой страницы истории нашей войны», — написал Сырский.

По его словам, наемники ЧВК «Вагнера» залезли в Бахмут, «как крысы в мышеловку».

«Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы», — отметил Сырский.

Он рассказал, что вместе с командирами частей и подразделений обсудил и принял необходимые решения для продолжения оборонной операции. Были просчитаны все возможные сценарии развития событий.

«Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 ОМПБР, 3 ОШБР, 5 ОШБР, 24 ОМБР, 56 ОМПБР и других бригад подвиги на поле боя», — написал Сырский.

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