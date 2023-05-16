Буданов считает Кадырова наркоманом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает проблемы со здоровьем и наркотическую зависимость. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью блоггеру Сергею Иванову, сообщает «Инсайдер».

Глава ГУР ответил на вопрос, почему Кадыров «визуально видоизменился». По его словам, хоть он и получал соответствующие отчеты, однако он, Буданов, «не врач» и не может назвать диагноз. Однако глава украинской разведки отметил, что у Кадырова есть проблемы со здоровьем, которые он пытается «периодически лечить» в России с помощью медиков из других стран.

По его словам, у лидера Чечни есть «проблемы с чрезмерным потреблением наркотических средств».

«У Кадырова проблемы со здоровьем, плюс проблемы со чрезмерным потреблением наркотических средств, которые он сначала был вынужден употреблять как допинг, потом как обезболивающее, а дальше уже пошла проблема», – пояснил Буданов.