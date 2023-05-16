Найден пропавший в Бельгии Низами Мамедов

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Установлено местонахождение пропавшего в Бельгии гражданина Азербайджана Низами Мамедова. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Бельгии.

Отмечается, что 5 мая 2023 года в Посольство Азербайджана в Бельгии поступила информация от родственников гражданина Азербайджана Низами Ибрагим оглу Мамедова 1989 года рождения о том, что он находится в Брюсселе и нуждается в помощи.

В связи с данной ситуацией сотрудники посольства созвонились с Мамедовым, 6 мая состоялась встреча с ним в посольстве, ему была оказана соответствующая поддержка. Н.Мамедов заявил сотрудникам посольства, что не хочет возвращаться к родственникам в Азербайджан.

Выяснилось, что Мамедов прибыл на территорию Бельгии некоторое время назад из Украины и в настоящее время проживает здесь на законных основаниях, не подлежит принудительной депортации за нежелание вернуться в Азербайджан.

При этом позже Н.Мамедов изменил свое первоначальное мнение и отметил, что согласен вернуться в Азербайджан. Затем связь с ним была утеряна.

Согласно данным, поступившей в посольство 15 мая, местонахождение Мамедова уже известно. Он находится в центре содержания нелегальных мигрантов в Бельгии, где с ним провел встречу сотрудник посольства Азербайджана в Бельгии.

«Посольство сообщило родственникам Мамедова, если его желание вернуться в Азербайджан остается в силе, необходимо, чтобы родственники срочно прибыли в Бельгию и сопровождали его в Азербайджан», — отмечается в сообщении.