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Эрдоган не намерен менять внешнюю политику в случае победы на выборах

erdoga6

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику как в отношении России, так и других стран.

«До сего дня мы придерживались политики «объятий» со всеми странами — с Российской Федерацией, США, КНР, со всеми западными странами мы поддерживали постоянные связи. Будучи президентом Турции, я не могу позволить себе быть обиженным и сердитым. Я проводил встречи со всеми наилучшим образом и продолжу так делать, потому что это выгодно стране. Когда вы отбрасываете одну страну, то проигрываете», — цитирует его РИА Новости.

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