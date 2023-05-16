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В Тбилиси вновь протестуют против авиасообщения с Россией

tbilisi protest

В центре Тбилиси проходят две параллельные акции протеста с призывом к властям Грузии отказаться от прямого авиасообщения с Россией.

В акции около здания правительства участвуют несколько десятков человек. Ее организовала оппозиционная партия «Европейская Грузия», уточняет ТАСС. Участники протеста символически распечатали билеты с изображением самолета и надписью на русском языке «Тбилиси — Москва». По словам организаторов протеста, этими билетами могут воспользоваться власти, чтобы полететь в Россию и остаться в ней.

Еще одна акция проходит у входа в здание парламента Грузии. Здесь в основном участвуют молодые гражданские активисты. Они держат в руках плакаты, осуждающие возобновление прямого авиасообщения с РФ.

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