Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Экономика

Возросло число налогоплательщиков в Азербайджане

nalogi

На 1 мая текущего года в Азербайджане на учете состояло 1442086 налогоплательщиков, что на 6,1% больше, чем на 1 мая прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, 87,3% налогоплательщиков являются физическими лицами, а 12,7% — юридическими лицами и другими организациями. За последний год количество физических лиц увеличилось на 5,6%, а количество юридических лиц — на 9,6%.

В январе-апреле в стране прошли государственную регистрацию 5 305 коммерческих организаций. Из них 87,7% — это организации с внутренними инвестициями, а 12,3% — с иностранными инвестициями. 82% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном порядке. Удельный вес электронной регистрации ООО с местными инвестициями составил 94,2%. По новому методу регистрации (FİN код + номер мобильного телефона) зарегистрировано 681 ООО с местными инвестициями.

Теги:
Из этой рубрики
1 2
Экономика

Азербайджан представил ЕБРР свои инвествозможности (фото)

2023/05/16, 21:02
nalogi
Экономика

Возросло число налогоплательщиков в Азербайджане

2023/05/16, 19:50
2
Экономика

Между НАТО и Азербайджаном проходит диалог по энергетической безопасности

2023/05/16, 16:15
satkaliev
Экономика

Казахстан сообщил о переговорах по поставкам российского газа в Китай

2023/05/16, 15:23
dollari 1
Экономика

1 июня в США может произойти дефолт, заявил глава Минфина США

2023/05/16, 12:58
1540961597 5130 6 kazahstan proyavil zain ru
Экономика

Закрыт грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

2023/05/16, 12:38
ebrr
Экономика

ЕБРР прогнозирует рост реального ВВП Азербайджанав в 2023 году

2023/05/16, 09:57
azeri itali gaz
Экономика

Шахбазов обнародовал масштабы поставок азербайджанского газа в Италию

2023/05/15, 20:24
turk lira
Экономика

Турецкий фондовый рынок и лира упали после результатов выборов

2023/05/15, 16:58