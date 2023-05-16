Возросло число налогоплательщиков в Азербайджане

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На 1 мая текущего года в Азербайджане на учете состояло 1442086 налогоплательщиков, что на 6,1% больше, чем на 1 мая прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, 87,3% налогоплательщиков являются физическими лицами, а 12,7% — юридическими лицами и другими организациями. За последний год количество физических лиц увеличилось на 5,6%, а количество юридических лиц — на 9,6%.

В январе-апреле в стране прошли государственную регистрацию 5 305 коммерческих организаций. Из них 87,7% — это организации с внутренними инвестициями, а 12,3% — с иностранными инвестициями. 82% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном порядке. Удельный вес электронной регистрации ООО с местными инвестициями составил 94,2%. По новому методу регистрации (FİN код + номер мобильного телефона) зарегистрировано 681 ООО с местными инвестициями.