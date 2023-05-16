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Чубайс опроверг слухи о получении постоянных израильских документов (обновлено)

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20:12 Анатолий Чубайс заявил, что не меняет временное удостоверение личности на постоянное в Израиле и не имеет недвижимости в этой стране. Об этом он сказал ТАСС, опровергнув сообщение израильского портала «Детали».

«Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности’», — сказал Чубайс.

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19:36 Бывший гендиректор компании «Роснано» и экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс вместе со своей женой Авдотьей Смирновой подал запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов. Об этом сообщил израильский портал «Детали».

16 мая в СМИ и Telegram-каналы появилась фотография Чубайса и Смирновой, сделанная в МВД Израиля.

По информации портала, бывший российский чиновник подал запрос в ведомство, чтобы обменять временное удостоверение личности на постоянное биометрическое. По другой версии, он мог заказать биометрический загранпаспорт Израиля. По прошествии года в Израиле репатриант, доказавший, что он сделал страну центром жизни, может претендовать на биометрический загранпаспорт сроком действия пять лет вместо временного, пояснил портал.

Как пишут «Детали», Чубайса с супругой видели в отделении управления населения и миграции города Ноф ха-Галиль.

Портал также отмечает, что экс-спецпредставитель президента РФ прибыл в Израиль весной 2022 года, в стране он имеет в собственности как минимум один объект недвижимости.

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